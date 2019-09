VIDEO. Cantal : les éleveurs en difficulté à cause de la sécheresse

Les fortes chaleurs de l'été 2019 ont placé de nombreuses régions de France dans une situation extrêmement difficile. C'est notamment le cas à Pradiers, dans le col de Fortunier (Cantal) où, brûlés, les pâturages sont privés d'herbe. "Il ne reste plus rien", constate Thierry Felut, un berger local. Vu que les ruisseaux ne parviennent plus à alimenter les animaux, certains décident d'aller eux-mêmes apporter de l'eau aux troupeaux.

Les éleveurs vendent des bêtes pour survivre

Les éleveurs sont forcés de venir récupérer leurs animaux un mois avant la date initiale. Certains choisissent de les redescendre plus bas dans une zone où il y a à peine plus d'herbe. Le fourrage reste possible, mais les éleveurs risquent de se tourner vers des décisions plus radicales. "Il va falloir faire quelque chose, vendre des bêtes. [...] Il faut reconnaître qu'en ce moment, on n'est vraiment pas tranquille", regrette Philippe Salson, éleveur à Pierrefort (Cantal).