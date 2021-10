Cannabis thérapeutique : en Gironde, une ferme d'un nouveau genre

C'est la deuxième récolte de cannabis de deux jeunes Bordelais. Chaque plante de chanvre est ramassé à maturité, et coupé à la main. Un travail minutieux pour les plantes qui n'ont rien à voir avec celles que certains fument. "Dans les plantes dites illégales, vous allez avoir un taux de THC et de CBD très élevé, et dans cette plante, le taux de THC est bien plus faible", explique Alex Mak, responsable communication de La Ferme Médicale.

Se démarquer de la concurrence

Après récolte, le chanvre est suspendu pour sécher durant trois semaines, dans un séchoir à tabac centenaire. Une fois sèches, les plantes sont expédiées dans un laboratoire allemand qui extrait l'huile de CBD, un produit dont il existe de nombreuses versions sur le marché. Un savoir-faire ancré dans le naturel, c'est le choix de ces jeunes producteurs de cannabis thérapeutique, pour se démarquer de la concurrence et pérenniser leur exploitation.