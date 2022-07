Canicule : le monde agricole éprouvé par la chaleur

C’est une année difficile pour le milieu agricole. Les fortes chaleurs, couplées à la sécheresse, affectent les champs agricoles et autres champs de vigne. À Chignin, en Savoie, où il n’a pas plu depuis trois mois, les champs de vigne d'un viticulteur brûlent sous le soleil. “Sur les feuilles du bas, on voit quelques traces d’échaudage, c’est-à-dire des coups de soleil. Il serait temps qu’il pleuve”, espère-t-il.

“Je me pose la question d’arrêter”

Même son de cloche en Ile de France, où les 40 degrés rendent les champs de betterave d’Olivier Gousseau assoiffés. “Normalement on devrait voir un beau bouquet de feuilles, là les feuilles ont quasiment disparu, j’ai perdu au moins 30% de mes betteraves”, regrette le céréalier. Une baisse considérable qui n’est pas sans conséquence sur ses rendements. “On va perdre encore tous les jours, je me pose la question d’arrêter les betteraves. C’est pas un loto l’agriculture, il me faut un revenu, je ne peux pas me permettre de jouer avec le climat", dit-il.