Bretagne : les algues calcaires en danger

Depuis 35 ans, Yann Fontana, plongeur scientifique, écume les fonds marins. Sa mission du jour consiste à recenser les poissons et crustacés. Le lieu n'est pas choisi au hasard, dans cette baie le fond marin est tapissé de maërl, une algue rouge, calcaire, à l'aspect minérale mais belle et bien vivante. Pendant 45 minutes de plongée, il va récupérer des échantillons et répertorier chacune des espèces dans ce milieu foisonnant de vie.





Cartographier et analyser



"C'est une vraie nourricière en fait. Les tous petits crustacés de quelques millimètres sont à l'aise, on les voit évoluer dans le maërl, c'est sympa de voir comme ces petits lutins qui vivent dans une HLM de grottes, c'est marrant", explique Yann Fontana qui analyse et cartographie le maërl pour mieux le protéger, longtemps utilisé comme engrais agricole. L'algue fait désormais face à un nouvel adversaire, les techniques de pêches industrielles.