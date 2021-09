Bourgogne : les gendarmes de la région surveillent les vignes des grands domaines

Matériaux et raison, pendant les vendanges, les vols se multiplient et les propriétaires de domaines viticoles se retrouvent vite dépourvus devant la grandeur de leurs vignobles. En Bourgogne, aux alentours des grands domaines, des gendarmes de la région veillent à ce qu'il n'y ait aucun vol de commis. À Volnay dans le département de la Côte d'Or, les équipes de vendangeurs sont encore rares dans les vignes et parmi les quelques personnes présentes dans les parcelles, une dizaine de gendarmes.

La gendarmerie fait de la prévention auprès des viticulteurs

Sur ces parcelles de grands domaines, la mission des gendarmes est de se voir pour dissuader d'éventuels voleurs, mais aussi de faire de la prévention envers les viticulteurs. "Santenay, Meursault, Volnay et bien d'autres noms, ce sont ces vignes que nous devons surveiller", raconte l'adjudant-chef Thomas Pons. "Selon les années, il y a plus ou moins de raisins et dès lors on peut avoir des vols de raisins. Les vendangeurs stationnent le long des vignes ils laissent souvent les véhicules ouverts", ajoute le commandant de la brigade de Beaune.