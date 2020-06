Bouches-du-Rhône : la brousse du Rove obtient son AOP

Les clients sont un brin déçus. 10 heures à peine, et déjà plus de brousse sur l’étal de Luc Falcot. Les petits fromages s’arrachent comme des petits pains. Depuis que la brousse du Rove a reçu l’AOP, toutes ses imitations sont devenues des contrefaçons. Dans les Bouches-du-Rhône, seules sept familles produisent la brousse, la vraie. "À nous tous, on produit à peu près 280 000 brousses. Et rien que sur le marché local, il s’en vend plus de 800 000. Donc cherchez l’erreur", s’étonne Luc Falcot.

Des conditions bien particulières

"Il y avait des retours clients qui étaient très négatifs à ce sujet", ajoute-t-il. La brousse du Rove peut être fabriquée dans les Bouches-du-Rhône, le sud-Vaucluse, sud-Lubéron et dans l’est-Varois. Le troupeau doit compter 100% de chèvres race Rove. Autre condition sine qua non : emmener les biquettes tous les jours en balade, c’est la clé du succès.

