Bouches-du-Rhône : des conchyliculteurs développent l'élevage des huîtres de Camargue

Des huîtres sont élevées en plein cœur du Parc naturel régional de Camargue, à Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône). Placées en pré-grossissement, elles resteront en pochon durant quelques mois, avant de passer sur des lignes. Daniel Castejon, conchyliculteur, se réjouit de leur qualité. "On y est parce qu'on a du savoir-faire, et on fait en sortes de mettre le produit dans les meilleures conditions possibles. Mais ce qui fait la différence, c'est la mer et la météo", explique-t-il.

Moins de 1% de la consommation française

Longtemps dans la région, les conchyliculteurs ne travaillaient qu'avec les moules. Il leur a fallu diversifier leurs activités face à la concurrence de l'Espagne. À terre, il faut désormais passer au détroquage, autrement dire séparer les huitres des moules. Dans le hangar, la maman de Daniel est à la vente. Ici, tout se fait en famille. En effet, l'huître de Camargue en est encore à ses balbutiements : moins de 1% de la consommation française.