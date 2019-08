Bio : "Que Choisir" dénonce des marges trop élevées sur les fruits et légumes vendus en grandes surfaces

D'après le magazine, la grande distribution pratiquerait des marges brutes 75% plus élevées en moyenne que sur les produits conventionnels.

Les fruits et légumes bio seraient vendus trop chers par les grandes surfaces, selon une enquête du mensuel Que Choisir, qui sort en kiosques jeudi 22 août. Sur la base des 24 fruits et légumes les plus consommés en France, le magazine affirme que les marges brutes de la grande distribution sur le bio sont 75% plus élevées que sur les productions conventionnelles.

149% de marge sur une pomme bio

L'étude du mensuel se base sur un an de comparaison, de mai 2018 à mai 2019. Elle conclut que si la grande distribution appliquait au bio les mêmes marges brutes qu'aux fruits et légumes conventionnels, les ménages économiseraient 18% par an, soit 121 euros, sur leurs achats de fruits et légumes bio. Sur une pomme de terre bio, par exemple, la marge brute des grandes et moyennes surfaces est 83% plus importante que sur une pomme de terre conventionnelle. Sur une pomme, la différence atteint 149%, calcule Que Choisir, estimant que les questions de manutention, de stockage ou de pertes ne justifient pas un tel différentiel.

Les magasins bio moins chers que les grandes surfaces

Le magazine Que Choisir recommande aux consommateurs de faire jouer la concurrence. Il constate que les magasins spécialisés bio sont moins chers de 19% sur les fruits et légumes que les grandes enseignes. Le mensuel demande à l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires de publier les niveaux de marges par enseigne et par rayon, histoire de montrer du doigt les plus gourmands.