Bien à vous : le quinoa pousse aussi en France

À la période délicate de la floraison, Marion Breteau est en inspection sur ses champs, elle surveille s'il n'y a pas d'invasion de pucerons sur la plante. Une plante nouvelle dans la région Centre, le quinoa. "Plutôt que d'importer ce quinoa depuis l'autre bout du monde, on a choisi, avec Damien mon compagnon, d'en cultiver ici sur notre ferme dans le Berry", explique l'agricultrice.

Un succès rapide

Damien Sneessens reprend la ferme familiale en 2014, Marion Breteau le rejoint l'année suivante sur l'exploitation qui cultive blé, orge et colza, avec un peu d'élevage. Mais les prix du marché les incitent à se diversifier. Le couple aime les défis et après un voyage d'étude au Pérou, ils se lancent dans la culture du quinoa en 2015 sur une surface de cinq hectares. La plante est deux à trois fois plus rentable qu'une céréale traditionnelle. Il a fallu faire connaître le quinoa berrichon. Durant des mois, l'agricultrice a sillonné les routes de la région pour présenter ses échantillons. Le succès a été rapide, chez des consommateurs sensibles au circuit court et aux arguments écologiques.

