Beaujolais : le retour de l'ambiance festive pour le millésime 2021

Comme chaque année, le troisième jeudi du mois de novembre a marqué le début du millésime 2021 du Beaujolais nouveau, qui vient après une édition précédente ternie par les contraintes sanitaires liées au Covid-19. À Beaujeu, dans le Rhône, les amateurs étaient de la partie, avec un feu d'artifice et de la musique pour célébrer ce lancement.



Des Écossais présents pour la dégustation

Cette année a une saveur particulière, comme le vin. "La fête a manqué parce que c'est toujours un moment convivial et là on l'a fait doublement ce soir", se réjouit une femme, les célébrations ont réuni 900 convives qui avaient réservé leur place pour un dîner. Un chiffre en-dessous des affluences habituelles. Les délégations étrangères manquent toujours à l'appel, notamment les Japonais et les Russes. "C'est comme ça, il faut faire la fête ainsi. On rebondira l'année prochaine", répond Alain Laforest, président des Sarmentelles. Les rares étrangers présents ont été mis à l'honneur, comme par exemple des Écossais, heureux d'en être.