Baisse de la production de vin : "Le moral des vignerons n'est vraiment pas au beau fixe", s'inquiète le président du premier syndicat viticole

"Le moral des vignerons n'est vraiment pas au beau fixe", s'inquiète samedi 30 novembre sur franceinfo Jérôme Bauer, président de la confédération nationale des AOC, premier syndicat viticole, alors que la production mondiale affiche son plus bas niveau depuis 1961, en raison du changement climatique. "La situation est effroyable" pour certains vignerons, alerte Jérôme Bauer.

"Les aléas climatiques deviennent de plus en plus importants, donc les récoltes sont en baisse partout", confirme Jérôme Bauer, également viticulteur en Alsace, qui pointe les gelées, la grêle, les "excès d'eau" dans certaines régions et "a contrario" la sécheresse dans le Roussillon. Ajouter à cela, les champignons liés à "l'humidité ambiante" qui n'ont "pas épargnés" les vignerons.

"Nos amis jurassiens affichent du -70% de production. C'est même -90% pour le Chablisien." Jérôme Bauer, président de la confédération nationale des AOC à franceinfo

"On est très inquiet, on sait que demain des vignobles seront probablement condamnés, notamment dans le Roussillon", déplore Jérôme Bauer. Et ce, malgré les outils et les changements de méthode pour tenter de protéger les vignes, comme les "couverts végétaux pour que les sols ne chauffent pas vite en été, avec de la hauteur de feuillage pour ombrager la vigne, avec l'installation de filets pour ne pas prendre la grêle".

Autre conséquence de cette évolution climatique, le "goût du vin a changé", confirme le viticulteur. "Avant on ajoutait du sucre pour avoir un peu plus d'alcool, en ce moment c'est l'inverse, on aimerait en retirer", précise-t-il. Baisse de la production, mais aussi baisse de la consommation. "Le vin n'est plus à la mode pour les jeunes qui trouvent ça 'has been'", remarque le président du premier syndicat viticole,"à nous de les convaincre avec un nouveau packaging, avec des nouveaux produits."