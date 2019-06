Aude : des mesures d'urgence contre la pollution à l'arsenic

Une semaine après la découverte de taux d'arsenic plus élevés que la moyenne sur au moins trois enfants, des mesures ont été prises dans la vallée de l'Orbiel (Aude), dans le sud de la France. La préfecture vient de prononcer plusieurs interdictions. Les fruits et légumes qui poussent sur 12 communes du secteur ne peuvent plus être consommés ni vendus.

Interdiction de se baigner et de pêcher

Les inondations du mois d'octobre ont ramené dans l'eau de l'arsenic et des métaux lourds d'une ancienne mine d'or. Cette contamination a d'abord été découverte dans une cour d'école, interdite d'accès depuis. La préfecture a suspendu l'utilisation de plusieurs aires de jeux et équipements sportifs. L'air pourrait être également contaminé. L'agence de santé promet de mener une surveillance médicale renforcée. Des analyses de sol et d'air sont en cours. En attendant les résultats prévus pour la mi-septembre, pas question de se baigner ou de pêcher dans la région pendant au moins trois mois.

Le JT

Les autres sujets du JT