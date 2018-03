"Au Bout Du Champ", la boutique parisienne qui veut réinventer les fondements de notre alimentation

À Paris, la boutique "Au Bout Du Champ" veut réinventer les fondements de notre alimentation autour des circuits courts. Il se définit par sa volonté de réduire au maximum les intermédiaires entre producteur et consommateur.

Selon Julien Adam, co-fondateur de la boutique, les circuits courts ont trois vertus : "Ça permet aux consommateurs de savoir ce qu'ils ont dans leur assiette et d'être rassuré quant à la traçabilité. Ça permet aussi aux producteurs, aux paysans, de vivre décemment de leur travail et de vendre leur produit à un prix juste. La troisième chose, elle est écologique, c'est-à-dire qu'on n’a pas besoin d'envoyer des cargos, des avions à l'autre bout du monde pour aller chercher ce qu'on mange tous les jours". À la place, "Au Bout Du Champ" se fournit quotidiennement chez les producteurs de la région pour obtenir des fruits et légumes frais.

Six points de vente en région parisienne

Cette offre connaît un certain succès. Depuis son lancement en 2013, le magasin a pu se développer rapidement. "On a six points de vente à Paris et en région parisienne et 25, bientôt 26, producteurs référencés." indique Julien Adam.

Selon le dernier recensement agricole du ministère de l’Agriculture, 21% des producteurs français recouraient aux circuits courts en 2010. En 2013, 42% des Français y avaient déjà fait appel.