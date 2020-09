Ardennes : une épicerie de produits locaux s’installe dans une ancienne gare

La ville de Douzy, dans les Ardennes, dispose d’un lieu atypique pour découvrir des produits locaux. Un hall de gare entièrement rénové sert désormais de magasin, ouvert mercredi 23 septembre. Les clients sont déjà séduits par ce concept insolite. Fruits et légumes de saison, viandes, produits laitiers et denrées bio, mais aussi bijoux et accessoires confectionnés par des artisans locaux … L’objectif est de favoriser les circuits courts.

Deux ans de démarches et travaux

Il aura fallu deux ans de démarches et de travaux avant de pouvoir enfin ouvrir. Une grande partie du décor a été conservée malgré une importante rénovation, imaginée par un couple d’éleveurs de bovins. "On voulait faire ça dans la ferme familiale, mais quand on a commencé à regarder comment faire, on s’est rendu compte que la gare de Douzy était en vente (…) on a dit 'bingo', d’une on va rénover la gare qui tombait à l’abandon et de deux, on va s’y installer", explique Marion Vuillemin, cogérante.

