Ardennes : la saison du jus de pomme s'annonce exceptionnelle

113 litres de jus de pomme à emmener dans la Marne. Arrivé de Reims dans la matinée avec 180 kilos de fruits, Régis repart déjà chez lui avec son précieux nectar. "C'est formidable, en une heure et demi, tout est fait entre le pressurage et la mise en bouteille", se réjouit-il. De quoi en consommer toute l'année avec sa famille. Pour Marie-Noëlle, c'est près de 300 kilos de pommes qui ont été acheminés samedi 12 septembre au matin. Des fruits qui proviennent des trois pommiers de son verger.

La douceur de l'hiver et un ensoleillement important au printemps

Cette saison 2020 est exceptionnelle et bien meilleure que celle de l'année dernière. En cause, la douceur de l'hiver, suivie d'un ensoleillement important durant le printemps et l'été. Résulat : 15 à 20 jours d'avance sur la récolte des pommes et la fabrication du jus selon un processus bien spécifique. Il faut au moins 100 kilos de pommes au Pressoir des Gourmands, à Warcq, dans les Ardennes, pour un rendement final de 50 à 60% de jus de fruit. Chaque jour, 5 000 litres de jus de pomme sont ainsi produits, soit 800 bouteilles par heure.

