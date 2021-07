AOP d'exception : à la découverte de l'abricot rouge, le trésor sucré du Roussillon

S. Lancon, S. Lerch, C. Chen

Cette semaine le 13H de France 2 vous emmène à la découverte d'Appellations d'Origine Protégée d'exception. Après le Beaufort et le vin rosé, direction le Roussillon pour goûter aux célèbres abricots rouges. Comment sont-ils produits et récoltés ?

Gorgés de soleil, les abricots colorent le paysage du Roussillon depuis plus de dix siècles. Mais ceux qui poussent dans cette région ne sont pas comme les autres abricots. Le rouge du Roussillon est le seul abricot Appellation d'Origine Contrôlée en France. "C'est sa saveur avant tout qui est extraordinaire (...) on est fier de ça", confie François Berga, propriétaire de vergers d'abricotiers. L'AOP, c'est aussi une couleur, rouge, avec des petites tâches. Les abricots sont cueillis avec un maximum de pigmentation. Certains viennent de loin pour le déguster ; d'autres passent même commande, par dizaine de kilos.

L'AOP, un label qui se mérite

L'abricot rouge est plus cher car le label AOP impose toute une série de contraintes. Le fruit doit passer une batterie de tests en laboratoire, où sont contrôlés son taux de sucre, sa fermeté et son aspect visuel. C'est un produit qui tire toute la filière de l'abricot vers le haut, alors que 20% des récoltes devraient être perdus cette année à cause du gel. Tout le monde se l'arrache, des industriels aux pâtissiers, pour réaliser la fameuse tarte aux abricots.