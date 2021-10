Animaux : la vidéo choc de L214 sur un abattoir de la marque Bigard

Des bovins conscients, suspendus par les pieds, des vaches en gestation sur le point d’être tuées lors d’un abattage rituel. Ces images choquantes sont filmées dans un abattoir de la marque Bigard à Cuiseaux, en Saône-et-Loire, par un bénévole de l’association de défense des animaux L214. Une immersion de plus de trois mois en caméra discrète sur la chaîne d’abattage et des images inédites, comme celles d'un homme, en train de prélever du sang par ponction cardiaque sur un fœtus de veau pour être revendu ensuite à des laboratoires.

500 animaux tués par jour

"Cela me fait de la peine […] et en plus ils meurent étouffés dans le ventre de leurs mères", confie-t-il. Dans cet abattoir, 500 animaux sont tués par jour. Le groupe Bigard est numéro un de la viande bovine en France. Et avec des marques comme Charal, Bigard, Socopa, il détient 70% de la vente de steaks hachés. Contactée, l’entreprise n’a pas souhaité repondre aux questions de France 2.