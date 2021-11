Biodiversité : il y aurait plus de 600 loups dans l'Hexagone

La présence du loup en France suscite de plus en plus de débat. Il y en aurait plus de 600 sur le territoire qui menacerait des habitations.

Le loup peut-il devenir une menace en France ? De nombreux spécialistes se posent la question. Identifiés pour la première fois en Île-de-France, puis en Indre-et-Loire, 600 loups roderaient dans l'Hexagone, répartis dans une quarantaine de départements selon les premiers chiffres de l'État. Les caméras de France 3 ont suivi un couple d'éleveurs de brebis dans la Drôme qui a pris des mesures en conséquence.



La menace s' intensifie

Claire et Yann, un couple d'éleveurs, s'interroge tous les matins sur la venue du loup et des dégâts qu'il a causé cette nuit. "Le loup fait partie du quotidien maintenant. Chaque jour, dans notre rôle d'éleveurs, on se doit de prendre soin de notre troupeau. De leur apporter de la nourriture tout en préservant les pâturages, et il faut maintenant, chaque jour, le protéger du loup. Pour nous, c'est très concret", affirme Claire Lapie éleveuse. Il y a 5 ans, le loup a laissé 15 brebis égorgées, ce qui est devenu un traumatisme pour ce couple, qui venait de s'installer. Une menace qui devient de plus en plus réelle dans les quatre coins de la France.