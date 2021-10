Angleterre : le vin pétillant gagne en popularité

L'Angleterre devient une terre viticole. Avec le réchauffement climatique et un degré de plus en vingt ans, la température est devenue quasi-idéale pour les vins pétillants. De quoi concurrencer le champagne français ?

Cette année plus que les autres, produire du vin anglais est un combat. Après le gel en hiver, puis cet été, le Brexit et la pandémie de Covid-19 perturbent les vendanges. Il n'y a plus assez de main-d'œuvre. Un vignoble du Surrey, au Royaume-Uni, a dû investir dans une machine plus rapide, mais moins précise. Le propriétaire garde toutefois le moral. "Si vous m'aviez demandé il y a un mois, j'aurais été bien plus inquiet", souffle-t-il.

Les Anglais consomment de plus en plus local

C'est un optimisme de rigueur, car la viticulture anglaise se porte bien, surtout le vin pétillant. La superficie des vignes a quadruplé depuis 2000. "Ne pensez pas à l'étiquette, oubliez que c'est du vin anglais et comparez-le à votre champagne préféré", lance Mike Wagstaff, propriétaire du vignoble Greyfriars. En Angleterre, le tourisme du vin a aussi fait son apparition. Notamment dans le Kent, au sud-est. Après la visite, place à la dégustation !