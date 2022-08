Alsace : à une semaine du début des vendanges, les viticulteurs en manque de cueilleurs

Les vendanges ont commencé en avance cette année, à cause de la sécheresse. En Alsace, elles débutent la semaine prochaine, mais les viticulteurs manquent de bras. Un numéro unique existe pour recenser les offres d'emplois liées à la vigne.

C'est une nouvelle conséquence de la sécheresse de cet été : dans plusieurs régions viticoles, comme dans la vallée du Rhône par exemple, les vendanges ont déja commencé. En Alsace, elles débutent la semaine prochaine, aux alentours du 23 août.

>> EN VIDEO - Canicule : des vendanges précoces

La campagne de recrutement a commencé, mais il y a peu de candidats. Les vignerons craignent de manquer de bras : il reste 2 400 postes à pourvoir.

Pourtant, un numéro unique pour centraliser les offres existe depuis 28 ans. Il s'appelle "Alsace vendange" et il a été mis en place par Pôle emploi, l'association des viticulteurs d'Alsace et la mutualité sociale agricole.

La cellule Alsace vendanges à Colmar (Guillaume Chhum)

Tous font le même constat : le recrutement, cette année, est particulièrement difficile. Julie Delinde-Stoeltzlen pilote Alsace vendange à Pôle emploi. "C'est une cellule qui permet à des candidats de se positionner sur des postes de vendangeurs, de coupeurs, de tractoristes, par le biais de numéros de téléphone. Ils sont accueillis au téléphone par des conseillers qui définissent avec eux le poste qu'ils recherchent et on essaye de trouver un viticulteur au plus proche de leur domicile."

La terre ne fait plus rêver

Les professionnels commencent à s’inquiéter, à l'approche de la date des vendanges. Au domaine Zind-Humbrecht, à Turckheim, il manque encore une vingtaine de vendangeurs pour être au complet. Olivier Humbrecht, viticulteur : "Je discutais avec des vignerons du bordelais, c'est la même chose, toutes les régions de France ont des difficultés, aujourd'hui, à trouver une aide saisonnière dans le vignes."

Autre problème selon Olivier Humbrecht : les métiers de la terre ne séduisent plus.

"Je pense que ça fait peur d'être en extérieur. On imagine un métier pénible, dur pour l'organisme. La terre, aujourd'hui, n'est pas un élément noble. Pourtant ça devrait l'être : la terre, c'est ce qui nous nourrit." Olivier Humbrecht à franceinfo

Les premiers raisins doivent être ramassés dans moins de dix jours dans les secteurs les plus précoces. Pour les candidats éventuels, le numéro d'Alsace vendanges est le 03 88 20 80 70. Au total, 2 400 postes sont à pourvoir dans 200 à 250 exploitations, cette année.