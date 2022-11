Alimentation : les rayons des supermarchés sont toujours plus vides

FRANCE 2

De nombreux produits tels que les œufs et le lait se font de plus en plus rares dans les rayons. Le taux de produits manquants a atteint 5,8% fin octobre, et le phénomène pourrait perdurer l'an prochain.

Difficile, samedi 5 novembre, de cocher toutes les cases de sa liste de courses, car de plus en plus de produits manquent à l’appel dans les rayons des supermarchés. Près de Strasbourg (Bas-Rhin), ce client ne pourra pas profiter de la promotion qu'il avait repéré : "Le deuxième pack est à -50 %, c’est plus abordable pour nous. Il y en a huit je crois, avec un gratuit, et là il n'y en a plus malheureusement." Et le lait n'est pas le seul article concerné, les œufs aussi se font de plus en plus rares. Une situation qui oblige les clients à modifier leurs habitudes de consommation : "C’est l'occasion de tester un petit peu autre chose, d’autres produits."



Une pénurie aux multiples facteurs

Le taux de produits manquant en magasin atteignait 5,8 % fin octobre, ce qui pourrait représenter en fin d'année un manque à gagner de 4,5 milliards d’euros pour la grande distribution. Dans une autre enseigne strasbourgeoise, les stocks de lait sont eux aussi concernés. Des manques liés également aux mauvaises récoltes, à la hausse des prix de l'énergie ou encore aux épidémies dans les élevages. "Aujourd'hui, on est dans l’hyperchoix et donc quand on a 5 % de rupture ça veut quand même dire qu'on a 95 % de produits qui sont présents et qu’il suffit de se balader dans les rayons. Il reste largement de quoi manger", tempère l'expert Olivier Dauvers. Selon les experts, le phénomène pourrait perdurer au-delà de l'an prochain.