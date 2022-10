Alimentation : les œufs ont la cote auprès des Français

Chaque matin, Christophe Mary, propriétaire de poules, vient chercher ses œufs à la source. “Cela fait plaisir d’avoir au moins un œuf le matin, et si on peut en avoir une demi-douzaine par semaine, c’est intéressant pour faire la cuisine à la maison”, dit cet habitant d’Augé (Deux-Sèvres). Il a décidé de consommer moins de viande et plus d'œufs par souci du bien-être animal, mais aussi pour des raisons économiques.

Cinq euros par mois pour une vingtaine d’œufs

Chez un éleveur de la région, les ventes de poules pondeuses décollent depuis un certain temps. “On a eu une augmentation entre 20 et 30% depuis cinq-six ans", explique Vincent Naudin, gérant de la société Volailles Naudin. "On rencontre beaucoup de personnes qui habitent en ville, ont un petit jardinet et y mettent quelques poules”, poursuit-il. Et elles ne coûtent pas grand-chose : seulement cinq euros par mois pour le blé et le maïs qui servent à les nourrir afin qu'elles pondent une vingtaine d'œufs.