Alimentation : les fraises en abondance cette année

Dans un marché du Périgord, en Dordogne, on s’arrache les fraises. Cérafine, Gariguette, Magnum… les prix s’échelonnent autour de 3 euros la barquette. Un prix en baisse en plein pic de production. "Le mois de mai, c’est le mois de la fraise", affirme une vendeuse. La vague de chaleur complique les choses pour les producteurs, car les fruits poussent plus vite et il faut récolter et vendre plus vite. "C’est une inquiétude parce que toute la production va arriver en même temps. On ne peut pas tout cueillir le même jour et donc on va arriver à être en retard", témoigne Élodie Le Roux- Teixeira, productrice de petits fruits.



Un marché encombré

En temps normal, chaque région a sa période de vente. "Certaines années, comme l'année dernière, c’est très étalé. Chaque région a sa place (…) avec cette période de chauffe, toutes les régions sont en pleine production", explique Sylvain Dureux, responsable technique de la coopérative Socave. Conséquence : le marché sera encombré cette année. Les producteurs espèrent des températures plus clémentes dans les jours à venir.