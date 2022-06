Alimentation : le miel, une production de passionnés en Normandie

Le miel des marais du Cotentin naît à la nuit tombée. "On a le respect de nos animaux et on a des températures en pleine journée qui sont très près des 30-35 °C. Si on les emmenait en pleine journée, malheureusement les ruches finiraient par s’affoler et mourir", estime Patrick Cholet, apiculteur les cadres noirs percherons. Un apiculteur normand pose trois nouvelles ruches sur les terres d’un ami restaurateur, car Patrick Cholet produit le miel des chefs directement chez eux.

Une Moussette au miel des marais

L’amoureux des abeilles a découvert le plaisir d’inventer des miels à 50 ans. Il quitte alors son poste de commercial, non sans galérer les premières années. Aujourd’hui, son travail est apprécié. Il réserve sa petite production à 80 restaurateurs, les trois quarts étoilés. En cuisine, le miel va permettre de donner vie à une Moussette au miel des marais.