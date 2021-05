Alimentation : la patate, reine des aliments

Visiblement, la pomme de terre, plus on en mange, plus on l'aime !

C'est l'aliment le plus vendu au monde, l'une des bases de notre alimentation. Terreuse, tachetée, peu importe la saison, la pomme de terre trône sur les étals de nos marchés, et à chacun sa manière de la cuisiner. À la vapeur, rissolée, sur un barbecue, écrasée avec un peu d'huile d'olive et de la ciboulette... en France, nous en consommons 52 kilos par an. Elles sont vendues de 50 centimes à six euros le kilo. "Il faut toucher tous les clients, toutes les bourses, tous les goûts !", déclare "Monsieur Patate", un vendeur spécialisé.

Sucrée ou salée

Une préparation a conquis la planète : la frite. Elle fait la renommée, depuis neuf ans, de la friterie de David Fontaine, à Lille (Nord). Il mise sur la quantité, et surtout sur une pomme de terre originaire des Pays-Bas. Le secret de fabrication réside dans la friteuse : tout est cuit au gras de bœuf. David Fontaine n'a presque pas travaillé pendant le confinement, juste un peu de vente à emporter. Depuis une semaine et la réouverture, les habitués se bousculent à nouveau dans la file d'attente. Et à Paris, le chef Julien Simmonet s'est lancé un défi : faire de la patate un dessert. Verdict : un gout "très différent et raffiné".