Alimentation : fromages, viandes, poissons, la mode des aliments de substitutions

Les équipes de France Télévisions du JT de 13 Heures ont décidé de s'intéresser au fromage. "Je vous présente le Pebeyec et le petit boucan. A priori, vous n'allez me dire rien d’inhabituelle en apparence, une belle croûte et pourtant, il n’y a pas une goutte de lait à l’intérieur. Ils sont 100% végétaux. Les deux sont fabriqués à base de noix de cajou et affinés comme des fromages traditionnels. Ils sont produits à Vannes et vous pouvez déjà les retrouver dans les commerces spécialisés vendus entre 11€ et 12€50 l’unité", explique Julien Duponchel, journaliste à France Télévisions.



Les aliments de substitution, une nouvelle tendance

Mais il n'y a pas que le fromage qui est dans ce cas-là. "Ça ressemble à de la viande de kebab, ça en a à peu près le goût, mais ça n’en est pas. Il s’agit là encore d’une recette 100% végétal à base notamment de petit pois jaunes français même si le produit, lui, est fabriqué en Suisse. Et c’est une petite exclusivité que je vous apporte sur mon plateau, car pour l’instant ça n’est pas disponible en grande surface, le produit est uniquement vendu aux restaurateurs, mais cela ne devrait pas tarder à arriver dans vos rayons", ajoute le journaliste de France Télévisions.