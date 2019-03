Alimentation : engouement pour les œufs de poules élevées en plein air

Les œufs de poules élevées en plein air sont un gage de qualité pour les consommateurs. Dans les rayons des grandes surfaces, ils lisent les étiquettes avec attention à la recherche de produits plus sains pour l'humain et l'écologie. Pour la première fois l'année dernière, 51,8% des œufs vendus dans les supermarchés étaient issus d'élevage au sol ou en plein air. Le reste, 48,2%, étaient des œufs standards issus d'élevage en cage. Les ventes d’œufs en plein air ont progressé de 6,3%, et celles des œufs bio, de 12,4%. Et les distributeurs s'adaptent en rayon en en proposant de plus en plus.

Des poules qui gambadent toute la journée

Des œufs de plein air sont produits en plein cœur du Perche. Ludovic Chopin, 45 ans, possède 30 000 poules. Elles gambadent librement à l'air pur, chaque jour de 8 heures jusqu'à la tombée de la nuit. Il produit lui-même l'alimentation de ses poules. Un gage de qualité supplémentaire.

