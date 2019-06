Alimentation : des toxines retrouvées dans des laits et œufs bio

Les étiquettes bio sont souvent prisées par les consommateurs. 60 Millions de consommateurs affirme pourtant avoir trouvé plusieurs traces de polluants dans des oeufs et laits bio. Il s'agit de perturbateurs endocriniens et de substances cancérogènes, difficiles à éliminer par l'organisme. "Le bio ce n'est pas une source de qualité pour moi, c'est plus marketing que santé", estime une consommatrice.

Les sols pollués

Les usines ou les incinérateurs seraient les responsables de ces toxines. Leurs rejets industriels se sont accumulés dans les sols. Les poules ou les vachent ingèrent ces substances, qui peuvent ainsi se retrouver dans les aliments. "Rejeter une quelconque responsabilité sur les produits bio, je trouve ça un petit peu fort de café", s'indigne Daniel Evain, agriculteur. Les taux de polluants mesurés au cours de cette enquête restent largement en dessous de ceux autorisés par la loi.

