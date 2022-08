Alimentation : comment bien choisir son melon ?

Rafraîchissant, sucré, orange ou jaune, le melon figure sur presque toutes les tables cet été. Encore faut-il bien le choisir, et savoir faire le tri entre les différentes variétés et les multiples appellations. Enquête.

Le melon est un incontournable de l'été, mais choisir le bon est toujours une épreuve. Entre les différentes provenances et variétés, ou encore les multiples labels, difficile parfois de s'y retrouver. Acheter français toute l'année n'est ainsi pas si simple. À la frontière entre la Vendée et la Charente, la récolte des melons est bien entamée chez Vincent Roulleau, producteur. Mais le fruit de type Charentais n'est pas nécessairement produit en Charente : le mot indique une espèce, et non pas une provenance géographique. "On parle de melon charentais comme on peut parler de champignon de Paris", compare-t-il. Pour la profession, la dénomination doit évoluer, pour aider les consommateurs à s'y retrouver. Pour le moment, seul le Label Rouge garantit un melon de qualité supérieure.



Comment bien choisir ses fruits ?

Quant au choix du melon, quels sont les critères ? "Le plus important, c’est le poids ! Plus il est lourd, plus il est sucré. Il faut aussi regarder le petit pédoncule, la petite tige. Il faut qu'il se détache pour être sûr qu'il soit bien mûr. Et ensuite, fiez-vous à votre odorat", recommande la journaliste Chloé Tixier, présente, mardi 23 août, sur le plateau du 13 Heures. Même principe pour les pêches et les fraises. Pour les pastèques, "il faut taper dessus. (…) Si elle sonne creux, la pastèque est bonne à être mangée", poursuit la journaliste. Enfin, pour les tomates, la peau doit être lisse et bien rouge. Attention à les conserver à température ambiante.