Alimentaire : le prix des matières premières continue d'augmenter

La hausse des prix et le pouvoir d'achat seront certainement les sujets principaux de la future élection présidentielle. Le carburant le gaz et également les denrées alimentaires connaissent une envolée des prix exceptionnelle. Depuis cet été, une hausse de 37% a été constatée pour le blé qu'on utilise pour le pain, de 63% pour le blé dur utilisé pour les pâtes, 20% pour les huiles et enfin 10% pour le sucre.



Les mauvaises récoltes mondiales font augmenter les prix

Plusieurs raisons sont la cause de cette inflation. La plus importante reste les mauvaises récoltes mondiales qui continuent de faire grimper les prix. Toutefois, cette inflation n'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. "Pour un céréalier, c'est toujours une bonne nouvelle de pouvoir vendre sa production à un très bon prix", se réjouit Jérôme Martin, céréalier à Loyette (Ain). Un chiffre d'affaires qui a augmenté de 20 % par rapport à l'an dernier.

Parmi Nos Sources :

Agritel- Euronext-Fao

Liste non exhaustive