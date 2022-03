Agriculture : un vigneron français plante ses vignes sous le soleil du Brésil

Gaspard Desurmont s'est lancé le défi de devenir viticulteur dans l'extrême-sud du brésilien. Ce Français de 43 ans, d'origine parisienne, a fait le tour du monde avant de choisir de s'installer au Brésil. "Quand je suis arrivé, il y a 6 ans, il n'y avait rien. (…) Avec un peu de sueur et beaucoup d'espérance, on essaye de créer une petite France", confie-t-il. Durant l'automne austral, c'est le moment de la presse. Gaspard Desurmont teste une méthode française vieille de plus de 200 ans, en traitant une levure indigène, qu'il travaille à l'air libre.



Faire honneur au terroir brésilien

Luis Higinio Davila, son apprenti, travaille depuis 20 ans dans les vignobles du Sud. "Avec lui, j'apprends pour la première fois à faire du vin à l'ancienne", confie-t-il. Si le vigneron a choisi ces terres arides fouettées par le vent, c'est pour la variété de leurs sols. "En fonction de l'argile, en fonction de la matière organique, en fonction de la granulométrie [ce qui] nous permet d'avoir des vins et des raisins de grande qualité", explique-t-il. En attendant que son vin devienne rentable, il vend, avec sa compagne, du fromage et du jambon dans tout le pays. Un savoir-faire traditionnel français, à contre-courant de l'agrobusiness brésilien. "On peut essayer d'être petit, et produire qualitatif", assure-t-il.