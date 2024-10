Agriculture : un outil pour accompagner la baisse des émissions de carbone

En France, le secteur agricole, qui représente environ 20% des émissions de gaz à effet de serre, est aussi l’un des rares secteurs économiques capables de compenser une partie de ses émissions. Comment évaluer les impacts d'une exploitation agricole sur l'environnement ? Un nouvel outil pourrait aider ce secteur à se décarboner.

L’élevage bovin et ses vaches comptent pour 12% des émissions de gaz à effet de serre. "En ruminant, elles émettent du méthane. (…) On ne se sent pas très bien, quand on est montré du doigt comme éleveur", déplore Véronique Laby, agricultrice à Brignais (Rhône). Le méthane est un gaz 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Mais l’éleveuse l’assure : ses prairies, ses huit kilomètres de haie et ses mares participent à compenser une partie de ses émissions.

Le CAP’2ER, pour diagnostiquer son impact

Elle a également fait installer des panneaux solaires, et est presque autonome pour l’alimentation de ses bêtes. "Le résultat, sur ma ferme, c’est que je compense à 58% les gaz à effet de serre produits par mon élevage", affirme-t-elle.

Un outil, le CAP’2ER, encore peu connu, permet de diagnostiquer son impact. Il confronte les émissions de gaz à effet de serre au potentiel de l’exploitation, prenant notamment en compte le rapport entre la taille du détail et la production, ou l’usage de phytosanitaires et la quantité de prairie permanente, qui piège le carbone.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.