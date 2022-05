Agriculture : les vols de cultures se multiplient dans le Vaucluse

Dans le Vaucluse, les agriculteurs se font dérober de plus en plus souvent leurs récoltes. Ils s’organisent donc pour faire face aux malfrats.

Lundi 23 mai, les agriculteurs déplorent des vols de plus en plus importants. À Caderousse (Vaucluse), un producteur s'est fait dérober 80 kilos de fraises. "Ils ont arraché des plans (…) c’est de la récolte perdue", témoigne Julien Garcia. Il ajoute "Ça arrive qu’on se fasse voler des melons, des pastèques, des asperges, et même des fraises." Les serres situées en bord de route sont facilement accessibles. Dans le même village, ce sont en tout cinq agriculteurs qui ont été cambriolés.

Vers l’installation de caméras de surveillance ?

Face à cette intensification des vols, une organisation se met en place pour pouvoir empêcher ces larcins. Des caméras de surveillances vont être installées. Le maire du village souhaite également voir une multiplication des rondes policières. Ce qu’il craint le plus, c’est un accident, un voleur qui se ferait surprendre par un agriculteur qui essayerait de se faire justice lui-même. Par manque de temps, certaines victimes ne vont pas au commissariat pour porter plainte.