Agriculture : les vignerons proposent des vins élevés en amphore

À Varrains (Maine-et-Loire), un vigneron utilise depuis six ans des poteries en terre cuite pour développer son vin. Selon les formes des amphores, le vin est oxygéné différemment. La céramique n'apporte pas d'arôme, contrairement au côté boisé amené par une barrique. Un vigneron a voulu tester différentes techniques de vinification, avec des jarres, des amphores, ou plus récemment des formes ovoïdes en porcelaine. "C'est l'attraction de la Lune, qui fait qu'il y a un mouvement dans tous les liquides (…) sauf que dans l'œuf, il est accentué", explique Nicolas Daheuiller, vigneron.

Une technique qui se développe

Le vigneron travaille avec des ingénieurs céramistes et chaque pièce nécessite six semaines de fabrication et est confectionnée sur mesure. "C'est le vigneron qui choisit, s'il veut un apport important [en oxygène] ou pas", indique Claude Lory, ingénieur céramiste, responsable de production. Même si la céramique est deux fois plus chère qu'une barrique, les vignerons sont de plus en plus intéressés par les poteries.