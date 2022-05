Agriculture : les producteurs font face à des vols de plants de fruits et légumes

Lundi 23 mai, les vols se multiplient dans les exploitations agricoles. En Alsace, des pieds de tomates ont été déterrés en pleine nuit, de façon organisée. "Je pense que les gars, ils ont quand même passé quatre heures dessus", spécule Pierre Maurer, chef d'exploitation. Pour lui, les voleurs savaient ce qu'ils faisaient. À côté, plusieurs centaines de plants de concombres, courgettes et aubergines ont disparu. Les producteurs pourraient perdre 5 000 euros. "On a loupé un peu ce créneau primeur et généralement, c'est là que la valeur de vente du produit est la plus élevée", regrette Maurice Meyer, maraîcher bio.

"C'est pour de la revente"

Dans une serre du Vaucluse, 80 kg de fraises ont été arrachés en une nuit. "Là, une telle quantité, ce n'est pas pour de la consommation personnelle, c'est pour de la revente", constate Julien Garcia, maraîcher. À Caderousse (Vaucluse), cinq producteurs ont été volés. Le maire, Christophe Reynier-Duval, craint que les agriculteurs en viennent à se défendre seuls.