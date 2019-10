Agriculture : les producteurs de lait se convertissent au bio

La conversion au bio des producteurs de lait est en marche. Ils sont désormais 3 500, soit 61% de plus qu'il y a trois ans, à avoir fait ce choix. Il faut dire que les achats de yaourts, de fromages frais et de beurre bio ont bondi. Au rayon lait, le prix au litre 20 centimes plus cher n'effraie pas les consommateurs. "Le lait bio c'est mieux pour les enfants, et pour nous aussi", assure une consommatrice. "On a l'impression qu'il y a moins de pesticides, moins de produits en plus", explique la cliente d'un supermarché.

Des économies et une plus grosse marge

De 2015 à 2018, les ventes de lait bio ont augmenté de 19%. Pendant ce temps, le lait non bio a vu ses ventes chuter de 11%. Dans les Deux-Sèvres, Fabien Laurentin s'est converti à la production de lait bio. Et alors qu'il vivait difficilement, il a réussi à doubler ses marges. "On est des jeunes bios, on vient juste de commencer, et économiquement aujourd'hui c'est beaucoup plus valable de faire du bio", explique le producteur de lait. S'il vend son lait plus cher, il a en plus fait des économies sur les frais de vétérinaire et sur les frais de nourriture.

