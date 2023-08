Agriculture : les fruits et légumes d’été voient leur prix baisser avec la mauvaise météo

Conséquence de la météo capricieuse sur une large partie nord de la France, les fruits et légumes d’été se vendent beaucoup moins que les années précédentes.

Sur les étals des marchés, les stars de l’été sont à prix cassé. Tomates, melons, abricots voient leur tarif baisser depuis quelques semaines. "Quand le temps est un peu maussade, je vais plus partir sur des pêches ou des pommes", précise un riverain. Le temps aurait fait chuter les ventes et les prix dans leur sillon. En tout, c’est -11% pour les abricots, et même -25% pour les tomates.

Les prix sont bradés

Le manque d’appétit pour les fruits et légumes d’été se fait ressentir par les producteurs. Aujourd'hui, un producteur de Toulon (Var) récolte des melons. "Si on doit chiffrer la baisse, on est aux alentours de 15 à 20% de moins. Mais comme la production est plus abondante que l’année dernière, on se retrouve avec des grosses quantités à vendre. On n'arrive pas à tout écouler", précise-t-il. Lui aussi a dû brader ses prix, seul moyen d’écouler sa production et d’éviter des pertes sèches.