Agriculture : les cas de peste porcine en Belgique mettent la France en alerte

"Ce n'est pas l'efficacité à 100%, mais ça va les freiner c'est sûr et certain", explique Thomas Rudi, chef d'équipe à Sommethonne (Belgique). "Et comme ils sont en train de les détruire à l'intérieur de la zone, ça ralentit la progression", assure-t-il.

270 sangliers contaminés

Dans un centre de collecte, les carcasses retrouvées dans la zone infectée sont analysées puis détruites. Ces dernières semaines, sur 800 sangliers, 270 étaient contaminés. Les autorités belges ont posé plusieurs pièges et clôturé plusieurs zones de surveillance. Côté français, les exploitations sont en alerte, et des porcs restent confinés. Chaque personne qui entre doit être désinfectée.