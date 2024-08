Agriculture : le ministère alerte sur l'une "des plus faibles récoltes" de blé "des 40 dernières années" et des vendanges en baisse

Les céréaliers donnaient l'alerte depuis des jours, parlant d'"année noire" ou de "récolte catastrophique". Les chiffres du ministère de l'Agriculture le confirment dans un rapport dévoilé vendredi 9 août : selon ses estimations provisoires, la production céréalière devrait reculer de 10 millions de tonnes par rapport à l'an dernier.

Ainsi, la récolte de blé est particulièrement mauvaise : ce pourrait être l'une des plus faibles des 40 dernières années, selon le ministère de l'Agriculture. D'ordinaire premier producteur et exportateur européen de blé tendre, la France connaît cette année "parmi les trois plus petites récoltes (...) des 40 dernières années" en raison d'un hiver pluvieux et du manque d'ensoleillement, selon une note du service de statistiques du ministère. La production de blé s'annonce donc en baisse de 25% par rapport à la moyenne des cinq dernières récoltes pour atteindre quelque 26 millions de tonnes attendues.

Et ce n'est pas beaucoup mieux du côté des vendanges. Selon ce rapport, les professionnels du secteur annoncent une récolte en baisse "dans presque tous les bassins viticoles", victime notamment de maladies favorisées par l'humidité et des conditions météorologiques compliquées, avec notamment des épisodes de gel et de grêle. La production viticole se situerait entre 40 et 43 millions d'hectolitres cette année, un niveau inférieur de 10% à 16% par rapport à 2023, et de 3% à 10% par rapport à la moyenne 2019-2023, précise le service statistique du ministère, Agreste.

Fin juillet, le gouvernement s'était dit prêt à activer des dispositifs d'aides exceptionnelles aux céréaliers si les moissons se révèlent mauvaises.