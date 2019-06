Agriculture : le bio gagne du terrain en France

C'est à Orcemont (Yvelines), non loin de Rambouillet, que ce maraîcher a choisi de s'établir. Apprenti dans une ferme il y a dix ans, il l'a reprise en 2017. L'agriculture biologique est pour lui une évidence. Il s'agit de produire le plus sain possible avec une demande de plus en plus importante. Quelque 70 variétés de fruits et légumes sont réparties sur 2,5 hectares. Le seul impératif est le respect des saisons. Être bio, c'est très peu de mécanisation et beaucoup de main-d'œuvre pour la plantation, la récolte et le désherbage.

Des emplois créés dans la foulée

Pour autant, produire bio ne rime pas forcément avec prix élevé. Toute la production est écoulée en vente directe, le samedi matin sur place ou en paniers livrés dans des écoles ou les bureaux parisiens. De quoi donner du travail à cinq personnes, plus un apprenti 15 jours par mois. Une réussite économique même sans les subventions européennes, dont le jeune exploitant souhaite se passer. De quoi ouvrir des vocations.



