Agriculture : la vache bleue du Nord, égérie du salon

En France, il reste 570 vaches bleues du Nord réparties en sept troupeaux. Avec son poil gris et blanc, cette race rustique donne aussi bien du lait que de la viande. Économe, cette vache se suffit des prairies de son terroir et de foins en hiver. Dans les années 1950, le ministre de l'Agriculture avait décidé d'abandonner cette race en raison de la course à la productivité de l'après-guerre. En Belgique, la vache est appelée la bleue de Wallonie. Pour relancer la race, les professionnels font découvrir son lait et sa viande aux consommateurs.

Un fromage de bleue du Nord

Au lycée agricole du Quesnoy (Nord), le pavé bleu est fabriqué à base de lait de la bleue d'Auvergne. L'objectif est d'inciter le consommateur à acheter des produits locaux, ancrés dans ces territoires de l'Avesnois ou de Wallonie pour apporter de meilleurs revenus aux éleveurs.

