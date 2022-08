Agriculture : la saison de la récolte des pommes a débuté

Dans le Tarn-et-Garonne, c’est une tradition à chaque fin de saison estivale. Le ramassage de pommes occupe plusieurs habitants du département. Les habitués confient commencer la récolte plus tôt cette saison que les autres années. En effet, c’est deux semaines plus tôt qu’à l’accoutumée. Ce sont les conditions climatiques très chaudes et les épisodes caniculaires qui sont la cause de cette avance conséquente.



Des conditions qui influent sur la forme de la pomme

Les différents épisodes de chaleur qu’a connu la France impactent les formes des pommes. "On va avoir des fruits qui vont être d’un calibre inférieur comme on peut le voir ici. On va avoir des fruits qui vont avoir un peu moins de calibre donc légèrement plus petit que les années précédentes", affirme Damien Garrigues. Il précise toutefois que les fruits sont plus parfumés. Malheureusement, en partie à cause des pommes qui sont tombées au sol, la baisse de la production devrait être de 15 %. Cependant, il n’y aura pas de pénuries en France puisque l’export sera moins important.