Agriculture : la production de patate douce se développe en France

Originaire d'Amérique du Sud, la patate douce est l'un des trois légumes les plus consommés au monde. Or, depuis quelques années, sa production se développe également dans les Yvelines.

C'est l'un des trois légumes les plus consommés au monde. Il y a encore quelques années, on ne trouvait la patate douce que dans les rayons des légumes exotiques. Désormais, de plus en plus de personnes en consomment et elle est même cultivée en France. En mai dernier, Xavier Dupuis, agriculteur à la ferme des Garennes aux Mureaux (Yvelines), s'est lancé dans la culture de patate douce biologique et a appris peu à peu à manier le produit avec délicatesse, notamment lors de la récolte. L'agriculteur utilise une petite parcelle de 2 000 mètres carrés pour cultiver ses patates douces, lui qui dispose d'une exploitation de 111 hectares.

Un prix plus élevé que celui de la pomme de terre

Certains agriculteurs disposent de leur propre boutique à côté de leur champ. Une production locale qui attire les clients. Mais si le produit s'est démocratisé, son prix, 4,90 euros le kilo, reste plus élevé que celui de la pomme de terre. "La patate douce, on n'en produit pas beaucoup. On a souvent des ratés donc on est obligés de la vendre un petit peu cher", explique Simon Kiéné, ouvrier agricole à la ferme de La Haye aux Mureaux.