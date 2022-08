Agriculture : la production de légumes en baisse à cause de la sécheresse

En raison de la sécheresse historique qui frappe la France, les productions de légumes sont abîmées et les rendements sont en berne. Dans le pays, la sécheresse aurait déjà détruit 35 % de la production des légumes semés cet été. Dans les vergers et chez les maraîchers, on cherche à s'adapter.