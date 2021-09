Agriculture : la production de cornichons relocalisée en France

Très peu caloriques et très bons pour la santé, les cornichons sont, depuis de nombreuses années, produits à l'autre bout du monde, en Inde par exemple. En France, la production connaît un nouvel élan. Illustration dans le Loir-et-Cher et dans la Sarthe.

Depuis quelques années, à Ouschamps (Loir-et-Cher), Denis s'est mis à cultiver un nouveau fruit : le cornichon. L'industrie missionne une agronome qui accompagne le producteur pour suivre les différentes variétés. "On cherche à restructurer la filière française (...) On est passés de 2 agriculteurs en 2016 à 24 cette année", explique-t-elle. "On commence à reproduire des cornichons en France", se félicite Denis.

Reitzel relocalise la production en France

Les grands groupes agroalimentaires avaient tout transporté au sud de l'Inde où on peut faire trois récoltes par an avec une main d'œuvre bien moins chère. 98 % des cornichons mangés en France viennent d'Inde. Dans une usine de Dollon (Sarthe), l'industriel croit à la relance de la filière française. Le groupe Reitzel a fait le pari de relocaliser la production sur le territoire français pour accompagner le mouvement des consommateurs qui veulent manger plus proche et bio. Le cornichon, plus sophistiqué, produit de niche, peut sans doute redevenir français.