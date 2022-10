Agriculture : la nature bouleversée par un mois d'octobre inhabituellement doux

FRANCE 2

Le mois d'octobre est marqué par des températures bien trop douces par rapport aux autres années. La nature est ainsi déboussolée. Certains légumes d'été sont encore récoltés, des fleurs estivales sont encore entretenues, et certaines cultures sont très en avance.

En ce mois d'octobre, il y a comme une impression d'été qui n'en finit pas. Dans les rues de Sélestat (Bas-Rhin), il faisait, dans l'après-midi du mardi 25 octobre, 21 °C en plein soleil. Les jardiniers sont donc toujours affairés autour des plantations estivales. Des fleurs d'été toujours vivaces grâce à la douceur inhabituelle de ce mois d'octobre. Il s'annonce comme le plus chaud jamais enregistré en France.



Des cultures très en avance

À Sélestat, certaines plantations d'automne ne se feront pas, et attendront le printemps. Les producteurs s'adaptent, et observent, jour après jour, une nature bouleversée. À Lyon (Rhône), un jardinier s'étonne de récolter encore des tomates, des aubergines, des poivrons et même des fraises. Des récoltes inhabituelles pour la saison, mais aussi des cultures très en avance. À Nice (Alpes-Maritimes), des oranges généralement récoltées en décembre sont prêtes à être ramassées.