Agriculture : la culture du cannabis thérapeutique, une idée pour relancer le secteur

Dans le nord de la Creuse, des agriculteurs font pousser du chanvre industriel. Une plante au même aspect que le cannabis, mais légale. Mais les chanvriers ont interdiction d'exploiter ou de vendre les fleurs de la plante. Une loi française que certains agriculteurs voudraient voir changer. Les fleurs de chanvre renferment du CBD, ou cannabidiol, et pourraient permettre aux agriculteurs de doubler leurs revenus. "C'est une économie florissante et moi, agriculteur français, je ne peux pas en bénéficier", explique l'un d'entre eux.

600 millions d'euros de recettes

La molécule du cannabidiol vaut aujourd'hui de l'or. En baume, en huile, ou même à vapoter, cette substance jugée sans danger par les médecins est autorisée à la production dans la plupart des pays d'Europe. Elle aurait des propriétés relaxantes et anti-douleur. Certaines personnes, atteintes de maladies rares, en consomment en traitement alternatif pour calmer spasmes et douleurs. Un élu de la Creuse voudrait pouvoir expérimenter la culture de cannabis thérapeutique dès septembre dans sa région. Une solution beaucoup plus rentable que l'élevage pour les agriculteurs de la Creuse. Selon un récent sondage, 4 Français sur 10 seraient aujourd'hui favorables à la culture du cannabis thérapeutique. Une mesure qui pourrait rapporter jusqu'à 600 millions d'euros à l'État.

