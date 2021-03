Agriculture : l'huître, le trésor de la mer

Près de la Trinité-sur-Mer (Morbihan), la côte est ajourée de drôles de broderies : des tables qui affleurent à marée basse et où grandissent les huîtres. Elles sont la fierté de Renan Henry, 51 ans, et cinquième génération d’ostréiculteur. Il travaille avec son fils de 19 ans. La concession familiale de Renan avoisine les 700 hectares.

Un métier exigeant

Ce coquillage plat, c’est le trésor familial. Le père et le fils se parlent peu : la transmission s’est faite par l’observation, depuis l’enfance de Rémi, comme Renan jadis, avec son père et son oncle. Le petit dernier est déjà guetté par la passion familiale. Mais le métier est exigeant. La journée commence à 7h, alors qu’il fait encore froid et humide. Le père surveille la chaîne de production tandis que le fils s’occupe de la manutention. Depuis 1870, de génération en génération, l'exploitation familiale s’est modernisée.

