Agriculture : l'Europe veut diminuer les aides

Olivier Thibault est à la tête d'une exploitation de 230 vaches à Belloy-sur-Somme (Somme). Il ne cache pas son inquiétude après l'annonce de Bruxelles de réduire de 5% les aides agricoles. "C'est moins d'investissement, c'est peut-être un emploi en moins", explique-t-il. Il dit s'adapter même s'il regrette de toujours devoir "faire plus avec moins". Les agriculteurs français sont pour l'instant les premiers à bénéficier des aides européennes. Neuf milliards d'euros de subventions leur sont attribués par an, contre 6,4 milliards pour leurs homologues allemands et 6 milliards pour leurs homologues espagnols.

Un projet débattu d'ici mai 2019

La commission européenne a rendu son budget post-Brexit et elle préconise désormais une baisse des subventions entre 2021 et 2029. "C'est inacceptable", a réagi le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. La FDSEA a, de son côté, fait part de son incompréhension. "On nous parle d'États généraux de l'agriculture et en même temps, on nous enlève des budgets", regrette Françoise Crété, présidente de la FDSEA de la Somme. Les propositions de la commission doivent être débattues avant les prochaines élections européennes, en mai 2019.

