Agriculture : forte baisse de la récolte de maïs

Des pieds de maïs jaunis par la chaleur et du maïs qui ne pousse plus, le constat est difficile pour les agriculteurs après un été marqué par des conditions climatiques extrêmes. La sécheresse a fortement impacté les cultures et concernant le maïs, la récolte se fait avec un mois d’avance. Un cultivateur va perdre 50 % de sa production. "On peut s’apercevoir qu’au final (…) l’épi est beaucoup moins gros, donc là, on a quasiment un quart de l’épi de maïs en moins", déplore Bertrand Tourard, agriculteur.

Un gros manque à gagner

Le manque d’eau provoqué par la sécheresse est la principale cause de cette mauvaise récolte. "Au lieu d’avoir 100 tonnes à l’hectare en année conventionnelle, enfin en année normale, aujourd’hui on va descendre à 50 tonnes de l’hectare donc deux fois moins de maïs qu’une année normale", explique Bertrand Tourard. Au total, 10.5 millions de tonnes devraient être récoltées, soit une baisse de 30 % par rapport aux années précédentes. Les éleveurs souffrent grandement de ces chiffres en baisse puisqu’ils utilisent du maïs pour nourrir les animaux.